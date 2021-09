Lavoro: Bonomi su delocalizzazioni, il vero problema è scarsa attrattività mercato italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle delocalizzazioni, il problema è la scarsa attrattività del mercato del lavoro italiano: per questo occorre lavorare affinché le società straniere trovino interessante restare in Italia. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più", in onda su Rai3. "La delocalizzazione in Italia dal 2001 al 2006 è stata pari al 13,3 per cento, nel 2015-2017 è scesa al 3,3 per cento. Nello stesso periodo l'attrattività è stata dello 0,9 per cento. Questo per dire che abbiamo un problema di attrattività, non di uscita dal mercato", ha osservato Bonomi, sottolineando come il problema della delocalizzazione riguardi in particolar modo il settore dell'automotive. "Si tratta di casi sostanzialmente concentrati nell'automotive che sta subendo una pressione maggiore. Occorre adottare provvedimenti che includano delle clausole che vincolino seriamente le imprese a non delocalizzare, per evitare un continuo mordi e fuggi che non vuole nessuno", ha aggiunto il presidente di Confindustria.(Rin)