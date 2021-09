Lavoro: Bonomi, Patto sociale è percorso da fare insieme, dobbiamo dare risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Patto sociale avanzata da Confindustria è un percorso da fare insieme con l'obiettivo di colmare i divari generazionali, di genere e territoriali che ancora caratterizzano il mercato del lavoro italiano. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più", in onda su Rai3. "A queste categorie dobbiamo dare delle risposte, ci sono tanti argomenti sul tavolo da discutere. Io, da parte mia, ho dato un segnale molto forte: in piena pandemia ho rinnovato 22 contratti nazionali per 3,5 milioni di lavoratori e ad oggi 4,6 milioni di lavoratori hanno un contratto in vigore. In piena pandemia ho dato segnali forti per dare certezze e sicurezze, in 16 mesi fatto quello che non è stato fatto nei precedenti mandati. Voglio dare risposte al Paese", ha aggiunto Bonomi. (Rin)