Roma, Figliomeni (Fd'I): possibile danno erariale per gabbiotti polizia locale nel degrado

- "Più e più volte nel corso della consiliatura abbiamo denunciato e cercato di contrastare con ogni mezzo il degrado in cui versa la nostra città, ma non possiamo meravigliarci di tutto ciò se l'amministrazione a guida Raggi lascia in condizioni indegne i gabbiotti del corpo della polizia locale di Roma Capitale". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Non dimentichiamo che tali luoghi rappresentano il primo baluardo a cui il cittadino o il turista si rivolge in caso di necessità, ma nonostante ciò la Giunta Raggi ha ritenuto di lasciarle inutilizzate senza prevedere la presenza degli agenti e senza preoccuparsi che tali luoghi siano in condizioni consone per il prestigio del Corpo e per le necessità della città. Questo stato d'abbandono riguarda più e più postazioni in doversi quadranti della città. Non abbiamo mai accettato lo sperpero di denaro pubblico che, lo ricordiamo, è il denaro di tutti i cittadini romani e per questo abbiamo presentato un'interrogazione urgente ed un accesso agli atti per vederci chiaro". (Com)