Sport: Acea green cup 2021, oggi a Roma la prima edizione della regata sostenibile

- Si è svolta oggi al Porto di Ostia la prima edizione dell’Acea green cup, la regata “sostenibile”, organizzata dal Gruppo Acea in collaborazione con Marevivo e 100Vele, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Un’iniziativa che contribuisce a sensibilizzare e a diffondere le tematiche legate alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. Erano presenti la sindaca di Roma, Virginia Raggi, l’assessore allo Sport, turismo, politiche giovanili e grandi eventi cittadini di Roma Capitale, Veronica Tasciotti e, per il Gruppo Acea, la presidente Michaela Castelli, l’amministratore Delegato Giuseppe Gola e il Direttore Operativo Giovanni Papaleo. A questa prima edizione della regata hanno partecipato 14 equipaggi appartenenti a 21 società del Gruppo, che si sono sfidati in una prova su triangolo per un totale di 4,5 miglia. Ha veleggiato, fuori gara, anche l’imbarcazione Eco40, completamente a zero emissioni e quindi ecosostenibile, di Matteo Miceli, che nel 2014 con la stessa barca ha compiuto il giro del mondo in solitaria. La competizione è stata vinta dall’imbarcazione della società Acea Energia. (segue) (Com)