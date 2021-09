Sport: Acea green cup 2021, oggi a Roma la prima edizione della regata sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una menzione speciale è andata infine all’“Hub vaccinale Acea”, realizzato presso l’ex autoparco della sede romana dell’Azienda, che fino ad oggi ha somministrato più di 70.000 dosi, dando un contributo rilevante alla campagna vaccinale contro il Covid 19. “L’Acea Green Cup – ha dichiarato in una nota la presidente Michaela Castelli – non è solo un evento sportivo ma è stata l’occasione per creare il primo momento di aggregazione in sicurezza tra le persone del Gruppo e valorizzare l’impegno di tutti per la crescita dell’Azienda. Tra i progetti, tutti di alto valore, rivolgo un particolare apprezzamento all’hub vaccinale, ulteriore conferma dell’attenzione verso la collettività e il territorio in cui operiamo”. “L’evento velico di oggi è una novità per il Gruppo Acea – ha concluso l’Amministratore Delegato Giuseppe Gola –. Abbiamo pensato di promuoverlo perché la vela, per il suo legame con il mare e con l’ambiente, è uno fra gli sport simbolo della sostenibilità. Da sempre infatti il Gruppo è orientato verso strategie di sviluppo che coniugano gli obiettivi di crescita industriale con la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Nei prossimi anni saremo sempre più impegnati ad integrare i target di sostenibilità nelle nostre scelte di business per contribuire sempre più concretamente alla transizione ecologica del Paese”. (Com)