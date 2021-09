Algeria: rinviato al 10 ottobre processo per corruzione contro fratello Bouteflika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Dar el Beida, ad Algeri, ha rinviato al prossimo 10 ottobre il processo per corruzione che vede implicati, tra gli altri, Said Bouteflika, fratello minore e consigliere dell’ex presidente Abdelaziz, l'ex ministro della Giustizia, Tayeb Louh, e Ali Haddad, ex presidente del Forum dei capi d’impresa (Fce). Lo riferiscono i media locali. Dopo due anni di indagini, la Corte suprema contesta all'imputato principale, ovvero l'ex ministro Haddad, i reati di "abuso d'ufficio, intralcio alla giustizia, istigazione alla parzialità e istigazione alla falsità in atti ufficiali". in questo caso sono coinvolti anche non meno di 15 altri imputati. (Ala)