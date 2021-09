© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di affluenza per le elezioni valide per il rinnovo del Bundestag (Parlamento federale tedesco) è stato alle 14 pari al 36,5 per cento degli elettori aventi diritti. Il dato è in calo rispetto del 4,6 per cento rispetto a quello del 2017. Il voto postale è escluso dal conteggio, riferisce l'Ufficio elettorale centrale. (Geb)