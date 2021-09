Viterbo: in 50 ad un rave party nelle campagne di Nepi, la festa finisce all'alba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La musica ad alto volume ha "tradito" la presenza di un "mini" rave party nelle campagne di Nepi. Il Viterbese, sembra essere la zona preferita dagli appassionati del genere tanto che, dopo il discusso rave di Valentano, la notizia di un'altra manifestazione prossima ad essere realizzata tra Lazio e Umbria, aveva messo in stato di allerta le forze dell'ordine. Tra venerdì e sabato, polizia e carabinieri di Lazio e Umbria hanno concentrato i controlli proprio sulle aree più "promettenti" dove poter organizzare un evento che richiede, ampi spazi in zone tranquille ma servite comunque da strade. Alla fine il rave non si è più svolto. Ieri sera, però, in un terreno in località Settevene a Nepi, si è radunato un gruppo di diverse decine di ragazzi, per lo più romani, che hanno iniziato a ballare all'aperto. Difficile poter dire se quello nepesino è stato un ripiego al progetto iniziale o se si tratta i una iniziativa completamente diversa. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i partecipanti hanno ballato fino a tarda notte, poi hanno aspettato l'alba in macchina prima di liberare l'area.(Rer)