Afghanistan: Picierno (Pd), bene Di Maio su governo talebani, ora alleanza internazionale per le donne afgane

- "Condivido parole del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull'impossibilità di riconoscere il governo dei talebani. Nessuna interlocuzione è concepibile con chi soffoca con violenza i più elementari diritti umani, legalizzando il terrore e l'eliminazione degli oppositori. Lo riferisce, in una nota, l'europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno. "Nel prossimo G20 straordinario sull'Afghanistan sarà necessario mettere al centro il tema delle donne, la cui semplice sopravvivenza è messa ogni giorno a repentaglio dai talebani. Occorre costruire percorsi di sostegno alle attiviste nel Paese, mettendo a punto una vera e propria alleanza trasversale e transnazionale. I gruppi per la difesa delle donne in Afghanistan devono sentire e ricevere concretamente l'aiuto di tutta la comunità internazionale. Mi auguro che diventi la priorità in cima all'agenda della politica estera dell'Unione europea", afferma Picierno.(Com)