Germania: code ai seggi a Berlino per ritardi nelle aperture e carenza di scrutatori

- Lunghe code di elettori si sono formate ai seggi elettorali a Berlino, dove si vota per il rinnovo del Bundestag (Parlamento federale tedesco) e per il referendum sugli espropri delle grandi società immobiliari. L’attesa, con picchi di 90 minuti prima di poter votare, è dovuta a carenza di scrutatori, errori nella consegna delle schede ai seggi e ritardi nella loro apertura. A ostacolare le operazioni di voto concorre la maratona di Berlino. Come altrove in Germania, i locali elettorali chiuderanno alle 18 ma chi sarà ancora in coda potrà comunque votare. (Geb)