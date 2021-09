Difesa: Mulè, bersaglieri protagonisti indiscussi della storia d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 68esimo raduno nazionale dei bersaglieri, "ospitato dalla città di Roma, saluto calorosamente tutti i fanti piumati in servizio e in congedo che rappresentano orgogliosamente una eccellenza secolare dell'Arma di fanteria dell'Esercito". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. L'esponente dell'esecutivo aggiunge: "I bersaglieri sono da sempre protagonisti indiscussi della storia d'Italia. Dal Risorgimento ai giorni nostri, continuano a distinguersi servendo le istituzioni negli impegni internazionali e sul territorio nazionale. In questa giornata di festa rivolgo il mio augurio al generale di corpo d'Armata Luciano Portolano, decano della specialità dell'Esercito, al presidente dell'Associazione nazionale bersaglieri, generale Ottavio Renzi - conclude Mulè -, e a tutti gli uomini e le donne che indossano le fiamme cremisi. Urrà!". (Com)