Libia: individuate tre nuove fosse comuni a Tarhuna

- Sono state individuate due nuove fosse comuni nella zona agricola nota come "Chilometro 5" nella città di Tarhuna, a sud-est di Tripoli, in Libia. Lo ha dichiarato l'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse. Un'altra fossa comune è stata scoperta in una discarica pubblica a Tarhuna. Le squadre di ricerca dell’Autorità hanno cominciato i lavori nella zona “Chilometro 5” lo scorso mese di aprile. (Lit)