Difesa: Russia, intercettato caccia Usa sopra il Pacifico

- Tre caccia russi Su-35S hanno scortato oggi un bombardiere strategico statunitense B-52H che si stava avvicinando al confine della Russia nell'Oceano Pacifico. Lo ha confermato il ministero della Difesa russo. I dispositivi di controllo dello spazio aereo hanno rilevato un bersaglio che si avvicinava al confine di Stato sul Pacifico. "Per identificare e scortare l'aereo straniero, tre caccia Su-35S delle Forze di difesa aerea del distretto militare orientale sono stati lanciati in aria. Gli equipaggi dei caccia delle Forze aerospaziali russe hanno identificato l'obiettivo aereo come un bombardiere strategico B-52H dell'Aeronautica statunitense e l'hanno scortato sopra l'Oceano Pacifico", ha affermato il Centro di controllo della difesa nazionale russa. (Rum)