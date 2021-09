Afghanistan: Di Maio, impossibile riconoscere governo talebano, lavorare con Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscere il governo dei talebani in Afghanistan è “impossibile”, vista la presenza di 17 ministri che figurano nella lista dei terroristi e considerate le pratiche di diritti umani già violate; tuttavia, è possibile lavorare con le organizzazioni non governative sul campo e con i Paesi limitrofi per aiutare il popolo afgano. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” su RaiTre. Il titolare della Farnesina ha fatto riferimento alla riunione straordinaria tenuta a New York con i ministri degli Esteri del G20. “Abbiamo stabilito – ha spiegato - di lavorare per rafforzare la lotta al terrorismo, per tutelare i diritti umani e per consegnare gli aiuti umanitari, una quota dei quali deve andare sempre a tutela di donne e ragazze”. Ora, ha aggiunto il ministro, “dobbiamo evitare che l’Afghanistan imploda: ci sono metodi che stiamo sperimentando altrove e che ci permettono di garantire sostegno finanziario senza dare soldi ai talebani”.(Res)