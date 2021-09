Ue: Di Maio, M5s ha sempre sostenuto difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari europei del M5s hanno sempre sostenuto l’idea di una difesa comune europea. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” su RaiTre. “Il problema è che noi in questi paradossi europei, abbiamo già 5 mila soldati europei messi in comune in un'idea di difesa comune europea e devo dire che i parlamentari europei del M5s hanno sempre sostenuto l’idea di difesa comune europea. “La difesa comune non serve a niente se non c’è politica estera comune”, ha sottolineato.(Res)