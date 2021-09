Roma 2021: Salvini, Calenda ricco e viziato signore, voleva attaccare briga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda? Un ricco e viziato signore, che oggi al mercato di Porta Portese non si filava nessuno (a differenza di tanti commercianti e cittadini che incitavano e ringraziavano me e la Lega) e che per esistere ha dovuto attraversare trafelato la strada". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito al candidato sindaco per Roma. I due si sono incrociati questa mattina, a Porta Portese, nella Capitale. "Passando pure col rosso, per provare ad attaccare briga. Noi oggi abbiamo risposto con educazione e sorriso, i cittadini romani risponderanno con una valanga di voti alla Lega domenica", aggiunge il segretario legista che sempre su Twitter conclude: "Il ricco signore deciderà poi al ballottaggio chi sostenere, visto che lui non ci arriverà. Purtroppo". (Rin)