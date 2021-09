Ue: Di Maio, Italia deve cogliere opportunità per colmare vuoto di leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in corso è una fase di cambiamento della leadership europea, e l’Italia può cogliere l’opportunità per portare l’Unione europea a “ragionare come Europa”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al programma di RaiTre “Mezz’ora in più”. Il titolare della Farnesina ha fatto riferimento al caso Aukus, ovvero al patto tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia che prevede la fornitura di sottomarini nucleari angloamericani a Canberra e che ha causato l’annullamento di una precedente commessa della Francia. “Il caso Aukus è figlio del fatto che non abbiamo una politica estera e di difesa europea solida”, ha osservato Di Maio: “È chiaro che se ognuno ragiona da sé non ce la fa”. Secondo il ministro, occorre “ragionare come Europa” ma le decisioni non possono essere assunte all’unanimità. (segue) (Res)