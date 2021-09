Ue: Di Maio, Italia deve cogliere opportunità per colmare vuoto di leadership (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa stiamo chiedendo che le decisioni si prendano a due terzi, perché c’è una maggioranza che vuole più Europa e una minoranza che, in una visione sovranista, pensa invece che le cose debbano essere demandate ai singoli Paesi”. Dopo la pandemia, ha tuttavia sottolineato Di Maio, è ancora più evidente come il multilateralismo sia essenziale. “In questo momento abbiamo una fase di cambiamento della leadership europea. (La cancelliera tedesca) Angela Merkel sta uscendo di scena per sua scelta. Quello che possiamo fare è cogliere opportunità per colmare il vuoto di leadership e portare l’Ue a ragionare come Europa”. (Res)