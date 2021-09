Libia: Di Maio, tentativi in corso per fare saltare le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dell’invio di militari italiani in Libia è un tema “che non si pone più” e che si poteva fare quando l’ex presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Fayez al Sarraj, chiese all’Italia di “inviare soldati a difesa di Tripoli contro Haftar, ma adesso siamo in un’altra fase”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” su RaiTre. “Adesso vogliamo fare uscire le truppe come quelle turche, la Wagner russa, i mercenari stranieri che sono in campo. Oggi in Libia non servono più soldati ma elezioni per il 24 dicembre”, ha aggiunto. “Ci sono degli spoiler che stanno provando a fare saltare le elezioni ma se le vuole il popolo allora gliele dobbiamo dare”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. “Un anno e mezzo fa immaginare un governo di unità nazionale come quello che c’è adesso sarebbe stato un’utopia e invece lo abbiamo”, ha ricordato Di Maio, aggiungendo che la diplomazia italiana sta lavorando con l’Onu “per arrivare alle elezioni”.(Res)