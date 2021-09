© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare politica? Impegno e passione. Da agosto in Italia ho fatto più di 10.000 chilometri, 2.000 nel collegio Toscana 12. Avevo detto io ci sono: ce la sto mettendo tutta per i nostri candidati alle Amministrative 2021, so che il Pd può cambiare e tornare a essere popolare. Andiamo a vincere!". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta.(Rin)