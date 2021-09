Ue: Di Maio, c’è grande aspettativa sull’Italia grazie a dati su export e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una grande aspettativa sull’Italia, visti i dati economici sulla crescita e il boom dell’export italiano. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” su RaiTre. Sull’export, ha ricordato Di Maio, “facciamo meglio di Francia e Germania e i dati economici producono grandi aspettative che non possiamo deludere, e credo che Draghi non deluderà perché in questo momento l’Italia ha tanto da dire sui tavoli europei”, visto che anche la cancelliera tedesca Angela Merkel “esce di scena dalla Germania”.(Res)