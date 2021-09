Recovery: Bonomi, viviamo occasione storica, non mettiamo a rischio riforme attese da 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che stiamo vivendo è un'occasione "storica" per il Paese e non vogliamo mettere a rischio una cosa che il Paese aspetta da 30 anni: le riforme. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più", in onda su Rai3. "Causa le elezioni amministrative, abbiamo visto che è iniziato il gioco delle bandierine su molte delle tematiche importanti del Paese. Non possiamo più permettere che ci sia un rallentamento nel percorso delle riforme. Abbiamo preso degli impegni con l'Europa e l'erogazione delle risorse del Next generation Eu è condizionata a riforme da attuare, che noi auspichiamo vengano fatte nel migliore dei modi. Il nostro intento è costruire insieme in maniera positiva: sediamoci ad un tavolo per trovare una sintesi nell'interesse del Paese. Questo è il momento della responsabilità al di là dei nostri ruoli", ha aggiunto Bonomi. (Rin)