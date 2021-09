Italia-Cina: Di Maio, non si possono subordinare violazioni diritti umani al commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve migliorare l’interscambio commerciale verso la Cina, ma non può “abdicare sul campo dei valori” e subordinare al commercio il tema delle violazioni dei diritti umani. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sottolineando anche la necessità che i Paesi dell’Unione europea restino uniti quando occorre “dare segnali politici” a Pechino. “L’Italia – ha ricordato il titolare della Farnesina - non è il primo Paese per interscambio commerciale con la Cina: Francia e Germania fanno molto meglio. Noi dobbiamo sostenere gli imprenditori e riuscire a vendere i nostri prodotti sempre più su quel mercato. Questo ci aiuta ad aprire nuovi posti di lavoro”. Tuttavia, ha aggiunto, “non possiamo abdicare sul campo dei valori”, quelli che l’Italia condivide con “i suoi alleati occidentali e in particolare con gli Stati Uniti”. (segue) (Res)