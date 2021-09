Italia-Cina: Di Maio, non si possono subordinare violazioni diritti umani al commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio ha ricordato di aver votato da ministro degli Esteri, in ambito di Consiglio affari esteri Ue, le sanzioni alla Cina per abusi dei diritti umani nello Xinjiang, e di aver chiesto in sede Onu la promozione di un’inchiesta sull’origine del virus. In questi casi, ha sottolineato il ministro, “non c’è commercio o business che tenga, dobbiamo dare segnali politici. L’Ue ha adottato delle misure sullo Xinjiang e su Hong Kong. Il problema è quando ci dividiamo: a quel punto perdiamo credibilità”. Allo stesso tempo, ha proseguito Di Maio, l’Unione europea deve dialogare con Pechino su questioni globali come, per esempio, la lotta ai cambiamenti climatici. “L’Ue fa solo l’8 per cento delle emissioni mondiali. Come si può risolvere il problema se al tavolo non teniamo la Cina e la Russia?”, ha domandato il capo della diplomazia italiana, ricordando anche l’importanza di Pechino sul dossier afgano. (Res)