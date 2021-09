© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Campagna vaccinale: nel Lazio superati 4,2 milioni di cittadini che hanno effettuato la doppia dose di vaccino, oltre l'87 per cento della popolazione adulta e l'82 per cento della popolazione dai 12 anni". Lo si legge in una nota dell'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D'Amato. (Com)