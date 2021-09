Iran: Di Maio, dichiarazioni da Teheran non incoraggianti per ritorno all’accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento dall’Iran arrivano dichiarazioni “non incoraggianti” per la chiusura di un nuovo accordo sul nucleare. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” su RaiTre. Il titolare della Farnesina ha sottolineato il pieno appoggio dell’Italia alla posizione degli Stati Uniti, che vogliono la riattivazione dell’accordo del 2015 sul nucleare. “Il nostro obiettivo è non far proliferare il nucleare in un Paese come l’Iran, perché questo metterebbe a rischio anche la sicurezza di alleati dell’Italia come Israele”, ha aggiunto il ministro. Nei giorni scorsi il capo della diplomazia iraniana, Hossein Amirabdollahian, ha mostrato scetticismo circa la determinazione dell'amministrazione Usa di tornare al piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), noto come accordo sul nucleare iraniano. (Res)