Lavoro: Di Maio, pieno sostegno a Patto per l'Italia ma sia il più inclusivo possibile

- E’ fondamentale lavorare per rendere Patto per l’Italia il più inclusivo possibile. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” su RaiTre. “In questo momento è molto importante sostenere il governo”, ha sottolineato Di Maio che ha detto di sostenere “pienamente l’idea del Patto per l’Italia”, proposta da Draghi, e che questa “deve essere inclusiva”. “Non credo che Draghi abbia mai inteso che questo Patto escluda qualcuno”, ha aggiunto. Il ministro ha affermato che le “parti sociali hanno sempre giocato un ruolo importante” e “dobbiamo tutti quanti remare nella stessa direzione e fare in modo che la ripresa non sia un rimbalzo, ma sia solida e strutturale".(Res)