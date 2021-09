Lavoro: Bonomi, da incontro governo-sindacati mi aspetto volontà di lavorare nell'interesse del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'incontro di domani a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e i sindacati "mi aspetto una rinnovata volontà a lavorare nell'interesse del Paese". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più", in onda su Rai3. "La risposta dei sindacati (alla proposta di un Patto sociale lanciata da Confindustria) mi sembra positiva, ho letto una voglia di esplorare questa possibilità: abbiamo entrambi la responsabilità di dare delle risposte", ha detto Bonomi. Sul salario minimo, il presidente di Confindustria ha poi affermato: "Abbiamo una parte di lavoratori che riceve stipendi non concepibili per un Paese moderno, ma questi lavoratori sono confinati in settori dove non vige la contrattazione nazionale. Laddove c'è la contrattazione nazionale, il salario minimo è già previsto ed è superiore a quello di cui si sta discutendo. Questa è la dimostrazione che se le parti sociali si siedono ai tavoli, i problemi li risolvono", ha aggiunto Bonomi.(Rin)