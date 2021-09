Covid: Assessore Lazio, terza dose somministrata a 6mila cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terza dose: già vaccinati oltre 6mila cittadini nel Lazio. On-line pagina prenotazione dose addizionale solo per le categorie elencate circolare del ministero della salute-direzione generale prevenzione del 14/09/2021. Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione". Lo si legge in una nota dell'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D'Amato. (Com)