Svizzera: vittoria del sì al referendum sui matrimoni gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera va verso l'approvazione dei matrimoni tra le persone dello stesso sesso. Secondo gli ultimi dati reali disponibili, con i dati ufficiali in 18 cantoni ed uno scrutinio dei seggi quasi all'80 per cento per cento, l'iniziativa "Matrimonio per tutti", che legalizza le nozze gay è già al 62,74 per cento dei voti contro il 37,6 di no al quesito referendario. La partecipazione si attesta al momento al 51,75 per cento. Secondo quanto riferito dal "Corriere del Ticino", il testo è stato approvato anche in cantoni tradizionalmente conservatori, come a Glarona e Nidvald. Già diversi sostenitori del sì al quesito referendario sono scesi per le strade di Berna a festeggiare l'esito del voto. (Res)