Covid: assessore Lazio, omaggio a giovane medico deceduto per virus

- "Omaggio a giovane medico deceduto: oggi alle 16presso l'ospedale dei Castelli Concerto 'Senza Respiro' sulle note di Ennio Morricone con l'orchestra da Camera di Frosinone in omaggio a Gianluigi Andrea Piegari per gli amici 'Gigi', il giovane medico deceduto a causa del Covid, i cui funerali si sono svolti ieri ad Albano Laziale. A fine agosto aveva effettuato un intervento in codice rosso a un paziente positivo Covid". Lo si legge in una nota dell'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D'Amato. (Com)