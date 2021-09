© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vaccini a colf e badanti: in tutte le Asl del territorio regionale. Oggi open day all'hub La Vela Ptv, La Nuvola, drive-in Valmontone e Stazione Termini. Basta presentarsi con la tessera sanitaria". Lo si legge in una nota della assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. (Com)