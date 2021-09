Tunisia: manifestazione a Tunisi contro presa di potere del presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune migliaia di manifestanti si sono riuniti oggi nel centro di Tunisi per protestare contro la presa dei poteri di governo da parte del presidente della Tunisia, Kais Saied. Secondo quanto riferito dai media locali, alcuni dei manifestanti hanno invitato Saied a dimettersi. La manifestazione ha visto la presenza di un vasto dispositivo di sicurezza. Il 22 settembre scorso, il presidente Saied ha emanato delle disposizione che di fatto hanno sospeso buona parte della Costituzione e annunciato che governerà per decreto “sine die”. Il decreto presidenziale emesso da Saied estende il congelamento dei poteri parlamentari e la revoca dell'immunità dei deputati, ponendo fine” agli stipendi e ai privilegi concessi ai membri e al presidente del Parlamento”, si legge in una nota della presidenza tunisina. Inoltre, Saied ha emanato "misure eccezionali che organizzano i poteri legislativi ed esecutivi", consentendogli di fatto di governare tramite decreti. Non solo. Il capo dello Stato ha sospeso buona parte della Costituzione, di fatto tutti gli articoli relativi al potere legislativo ed esecutivo. "Restano in vigore il preambolo della Costituzione, capitoli 1 e 2, e tutte le altre disposizioni non in contrasto con le misure eccezionali", spiega la presidenza. Nel quadro delle nuove disposizioni adottate dal capo dello Stato della Tunisia, "viene abolita la Commissione provvisoria per il controllo di costituzionalità dei disegni di legge". Infine, "il presidente preparerà le bozze di emendamento sulle riforme politiche con l'ausilio di una commissione da istituire con decreto presidenziale". (Tut)