Milano 2021: Tajani (FI), Sala ha deluso milanesi, centrodestra vuole vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi vogliamo che il centrodestra vinca nelle città in cui c’è stato il malgoverno del centrosinistra. Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, intervenuto oggi a margine dell'evento "Forza, Milano!" presso il Palazzo delle Stelline. "Purtroppo Sala ha deluso molti milanesi, noi siamo convinti che Bernardo possa rappresentare una valida alternativa", ha proseguito Tajani. Secondo il vicepresidente di Forza Italia bisognerà aspettare il ballottaggio per avere i risultati, perché "non bisogna dare per scontata la vittoria degli altri". "Noi dobbiamo crederci perché vogliamo vincere, il centrodestra vuole vincere e Forza Italia vuole vincere. Vogliamo crescere nei consensi come stanno dimostrando tutti i sondaggi", ha concluso Tajani.(Rem)