Pa: Paglia (Sinistra Italiana), parole di Brunetta cancellano qualsiasi ragionamento

- Le parole del ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, cancellano qualsiasi ragionamento sull'organizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla precauzione sanitaria, sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Lo afferma in una nota il responsabile nazionale economia di Sinistra Italiana (SI), Giovanni Paglia. "'I dipendenti negli uffici faranno ripartire i consumi nelle città'. In due parole il ministro Brunetta cancella qualsiasi ragionamento sull'organizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla precauzione sanitaria, sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Insomma tutti in ufficio, per consumare caffè e panini in pausa pranzo. Gli italiani meritano veramente di meglio", afferma Paglia. (Rin)