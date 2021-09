Germania: pasticcio di Laschet al seggio, piega male la scheda e rende visibile voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armin Laschet, candidato alla cancelleria tedesca e sostenuto dall'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dall'Unione cristiano-sociale (Csu), ha votato oggi ad Aquisgrana, sua città natale, per le elezioni valide per il rinnovo del Bundestag (Parlamento federale tedesco). Ripreso dai media, Laschet ha ripiegato la scheda elettorale in maniera errata, lasciando all'esterno non la parte bianca ma quella con candidati e liste. Dalle immagini si legge quindi la sua indicazione di voto. Come ricordato dai media tedeschi, Laschet avrebbe violato il principio fondamentale del voto segreto. Uscendo dal seggio, Laschet ha detto ai giornalisti di augurarsi di essere lui il prossimo cancelliere tedesco. "Ogni voto conta", ha inoltre dichiarato. (Geb)