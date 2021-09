Imprese: Di Maio, il 2021 è l’anno record di sempre per l’export italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è l’anno record di sempre dell’export del made in Italy, che nei primi sette mesi dell’anno ha registrato un +22,8 per cento, che in valori assoluti ammonta a oltre 300 miliardi. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo agli Stati generali dell’export “Mirabilia Italiae - La forza della tradizione”, in corso a Marsala. I dati del 2021 sono migliori rispetto all’anno record per l’export dell’Italia nel 2019, quando le esportazioni hanno registrato un volume di 286 miliardi di euro, ha aggiunto. Con mercati e confini chiusi, l’Italia ha registrato un incremento dell’export, e dimostra che il “Paese nei momenti di difficoltà dà il massimo”, ha proseguito. “La pandemia ha agito da acceleratore di tendenze e ha portato all’esigenza di uno sforzo collettivo”, ha chiarito il titolare della Farnesina. Secondo Di Maio, a oltre un anno dal lancio del Patto per l’Export, “possiamo guardare ad alcuni numeri e sono convinto che lo sforzo collettivo debba essere ancora maggiore e può portare a risultati migliori”.(Res)