Roma 2021: Bordoni (Lega), Salvini a Porta Portese, si torna a investire su rete mercatale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello del Commercio è un tema su cui un sindaco deve avere una linea e per noi la linea è quella degli investimenti strutturali, organizzativi e di promozione delle attività storiche tradizionali, mercatali, i famosi mercati rionali per noi devono tornare a essere il cuore pulsante dei quartieri". Così in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni. "Questa mattina insieme a Matteo Salvini ci siamo confrontati con gli operatori e i responsabili del mercato domenicale di Porta Portese. Un incontro importante in un luogo che avevamo iniziato a risistemare e dove ci impegniamo a tornare ad investire nel prossimo futuro per riprendere un lavoro lasciato a metà dalle amministrazioni prima di sinistra e poi 5stelle. Una realtà economica importante che il prossimo sindaco deve ritornare ad incentivare perché è quel tipo di commercio di quartiere che consente alle famiglie, alle imprese romane di produrre e lavorare. Questo è il cuore produttivo di Roma". (Com)