- Il cuore del Patto per la crescita e il lavoro "proposto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, deve essere il salario ed il lavoro per i giovani. Per me, è la questione principale dalla quale noi misureremo se questo Patto è un Patto vincente". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)