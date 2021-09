Germania: Tajani (FI), Draghi e l'Italia possono assumere ruolo centrale in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita di scena tra qualche mese di Angela Merkel significa che l'Italia dovrà assumere un ruolo ancora più importante in questa fase in cui bisogna lavorare per il Recovery. Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dell'evento "Forza, Milano" tenutosi oggi presso il Palazzo delle Stelline. Tajani ha espresso la volontà di rendere centrale il ruolo dell'Europa in politica estera e sulla difesa tramite una politica forte."Con l'uscita di scena di Angela Merkel, credo che Mario Draghi possa svolgere un ruolo importante. Tocca all'Italia assumersi qualche responsabilità in più per avere un'Europa più bilanciata che non sia soltanto quella franco-tedesca ma una con una presenza forte del nostro Paese, che è il secondo paese manifatturiero di Europa", ha concluso Tajani.(Com)