Imprese: Di Maio, rendere strutturali le risorse mobilitate con il Patto per l’export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 18 mesi il Sistema Paese ha mobilitato nel quadro del Patto per l’export 5,4 miliardi in finanza agevolata: queste risorse “devono diventare strutturali”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo agli Stati generali dell’export “Mirabilia Italiae - La forza della tradizione”, in corso a Marsala. “Nella legge di bilancio vogliamo rendere strutturali gli interventi previsti dal Patto per l’export”, ha indicato il titolare della Farnesina, evidenziando l’importanza per un imprenditore di sapere quali sono le risorse a disposizione nei prossimi tre quattro anni. (Res)