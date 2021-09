Governo: Salvini, priorità Lega continua a essere il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità della Lega continua ad essere il lavoro. Lo ha affermato al Tg5 il leader leghista, Matteo Salvini. "Questa settimana, grazie alle insistenze della Lega - ha continuato il parlamentare -, il governo, a partire da Draghi, si è impegnato a non aumentare le tasse, a non aumentare l'Imu, anzi il governo ha trovato 3 miliardi di euro per tagliare le tasse sulle bollette della luce e del gas. Il nostro impegno per le prossime settimane - ha concluso Salvini - sarà la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali di Equitalia, che sarebbero un massacro, ed il rinnovo di quota 100". (Rin)