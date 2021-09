Cina: Elon Mask interviene all’inaugurazione della Conferenza mondiale di Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della casa automobilistica statunitense Tesla, Elon Musk, è intervenuto questa mattina alla Conferenza mondiale di Internet, organizzata ogni anno dalla Cina nella città di Wuzhen. L’evento è stato aperto da un messaggio del presidente cinese Xi Jinping letto dal vice premier Liu He. Xi ha promesso che la Repubblica popolare lavorerà con tutti i Paesi “per creare una vibrante economia digitale e per migliorare l’efficacia della propria supervisione”. Alla conferenza hanno preso parte da remoto anche il nuovo amministratore delegato di Intel, Pat Gelsinger, e quello di Qualcomm Cristiano Amon. Nel suo intervento, anch’esso da remoto, Musk ha espresso la volontà di Tesla di sostenere l’economia digitale cinese e di assistere alla trasformazione del mercato che sarà guidata dalle auto a guida autonoma. Amon di Qualcomm ha invitato le imprese statunitensi e cinesi ad approfondire la cooperazione. Messaggi in contrasto con il clima di forte tensione degli ultimi mesi tra Washington e Pechino, ma anche con la stretta recentemente operata dal Partito comunista cinese nei confronti dei colossi del digitale all’interno del Paese, da Alibaba a Tencent passando per Didi Global.(Cip)