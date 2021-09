Imprese: Di Maio, 100 miliardi del Pnrr a disposizione del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo agli Stati generali dell’export “Mirabilia Italiae - La forza della tradizione”, in corso a Marsala, ha dichiarato che 100 miliardi del Piano di ripresa e resilienza saranno messi a disposizione del Sud. “Dobbiamo essere in grado di intercettarli con progetti per spenderli e non perderli”, ha affermato il titolare della Farnesina, ricordando che nel quadro del Next Generation Eu l’Italia è il primo Paese per fondi ricevuti, pari a 230 miliardi di euro. (Res)