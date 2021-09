Germania: "Bild", Laschet rischia carcere per violazione segretezza del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armin Laschet, candidato alla cancelleria tedesca e sostenuto dall'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dall'Unione cristiano-sociale (Csu), rischierebbe fino a due anni di carcere per violazione del segreto elettorale. È quanto riferisce il quotidiano di tipo tabloid tedesco “Bild”. Al voto oggi ad Aquisgrana per le elezioni del Bundestag, come riportato da alcuni media tedeschi, Laschet ha piegato in maniera errata la scheda, lasciando all’esterno la facciata con l’indicazione delle preferenze. (Geb)