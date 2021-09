Milano: Sardone (Lega), antagonisti Macao chiedono aiuto a Polizia per difendersi da clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al cortocircuito più paradossale per la sinistra radicale: un centro sociale che chiama la Polizia per farsi difendere, all'interno di uno spazio occupato abusivamente, da un groppo di clandestini altrettanto abusivi in una palazzina a fianco. È successo al Macao, il gruppo di antagonisti che il Comune non ha mai nascosto di voler regolarizzare nonostante gli abusi conclamati. Ora le forze dell'ordine, insultate, aggredite e umiliate in più occasioni, fanno comodo a questi delinquenti di professione?". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Giovedì sera un magrebino abusivo è entrato al Macao per fare casino ed è stato allontanato dagli antagonisti, salvo tornare poco più tardi in compagnia di altri cinque connazionali con spranghe e coltelli seminando il panico. E pensare che era in corso nel centro sociale una mostra sull'anti-razzismo...”. “È emerso inoltre - spiega Sardone - come il Macao dia sostegno agli occupanti abusivi nordafricani di viale Molise nonostante tra loro ci siano molti irregolari. In queste palazzine occupate ho svolto diversi sopralluoghi trovando situazioni indecenti e disumane. Ora - chiude Sardone - fa sorridere che il centro sociale denunci la violenza degli extracomunitari che loro stessi vogliono accogliere a tutti i costi. Ringrazio le forze dell'ordine per l'estrema professionalità nell'intervenire anche a difesa di chi li odia sia a parole che coi fatti". (Com)