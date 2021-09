Imprese: Di Maio, puntare sulle sfide della transizione ecologica e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli obiettivi del Sistema Paese è “investire nella transizione ecologica e digitale”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo agli Stati generali dell’export “Mirabilia Italiae - La forza della tradizione”, in corso a Marsala. Ricordando il passaggio di competenze della gestione dell’export alla Farnesina circa due anni fa, Di Maio ha affermato che “le ambasciate del mondo devono essere la casa delle imprese italiane nel mondo”. Nel quadro del Patto per l’export “abbiamo costruito degli strumenti” come il portale export.gov.it per fornire a tutte le imprese italiane una panoramica sugli strumenti a loro disposizione per accedere ai mercati esteri. Una delle iniziative è “il potenziamento delle capacità digitali, a sostegno soprattutto delle piccole e medie imprese, perché il 99 per cento del tessuto economico ha meno di 15 dipendenti”, attraverso l’iniziativa “Smart export”, tramite la quale le imprese che si stanno formando per avere competenze per portare le imprese all’estero. Una delle altre iniziative messe in campo è la “Digital temporary export manager”, che consente alle aziende di ristrutturarsi ed essere pronte ad affacciarsi ai mercati esteri. Tra gli altri strumenti figurano anche iniziative a favore delle start-up innovative, ha illustrato Di Maio. A margine dei lavori del G20 di Sorrento, saranno ospitate 100 start-up e Venture Capitalist da tutto il mondo per consentire ai giovani di farsi conoscere, ha concluso. (Res)