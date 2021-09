Milano: Piscina (Lega), ieri rave party al Leoncavallo fino alle 3 di notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ennesima festa non autorizzata al Centro Sociale Leoncavallo, ennesimo sabato notte in cui in Via Watteau e dintorni non si è potuto dormire. Il Sindaco Sala e la sua giunta di sinistra continuano a permettere tutto a questi sbandati irrispettosi di ogni regola, sia relativamente al Covid - zero distanziamento sociale e zero mascherine - che relativamente all’organizzazione totalmente abusiva della festa, a tutti gli effetti un rave party notturno”. Lo afferma in una nota il presidente del Municipio 2, Samuele Piscina. “Gli antagonisti, come amano essere chiamati anche se a Milano sono amici di chi governa la città - prosegue - hanno naturalmente insultato la Lega con manifesti ridicoli affissi, immaginiamo, abusivamente e hanno occupato la sede stradale fino alle 3 del mattino, impedendo ai cittadini di dormire serenamente”. “In molti hanno chiamato i numeri delle Forze dell’Ordine che, però, non sono intervenute”, ha concluso.(Com)