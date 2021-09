Roma 2021: candidata Picca e Salvini lanciano "Ostia distretto marittimo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ad Ostia, presso il porto, Monica Picca - candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre - e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno illustrato alla stampa il progetto di "Ostia distretto marittimo". "Si riparte dal lavoro vero. Il turismo, il mare e il porto significano soldi quindi è necessario lavorare sul trasporto pubblico e poi sul lungomare. Questo è il mare di Roma, il nostro mare ed è necessario investire. Qualcuno ha fatto anni di campagna elettorale incentrata sul crimine e sulla malavita che vanno indubbiamente perseguiti però Ostia è prima di tutto tanta bellezza. Era il mare di Roma e deve tornare ad essere il mare di Roma", dichiara Matteo Salvini, leader della Lega. "Rilanciare il mare di Roma, e per fare questo chiederemo al nuovo sindaco di assegnare risorse straordinarie al Municipio X per manutenere e valorizzare il litorale, migliorare i servizi sul territorio, tra cui la Roma Lido, incentivare il commercio e le Pmi. Promuovere un'area territoriale di grande importanza e di sviluppo economico secondo la sua vocazione originaria. Il Comune - in attesa anche della riforma di Roma Capitale' – manterrà una sua centralità poiché oltre ad assegnare i fondi per gli interventi necessari individuati dal Municipio X, verificherà come saranno spesi e controllerà il cronoprogramma dei lavori. Pensiamo ad esempio al Lungomare, al ripascimento delle spiagge, al contrasto all'erosione, all'accessibilità e alla sicurezza delle strutture libere e private, all'Idroscalo, al Canale Pescatori e al potenziamento linea ferroviaria Roma-Lido. In quest'ottica Ostia può essere una risorsa attrattiva per nuove economie e indotto per Roma Capitale", spiega Monica Picca, candidata alla del centrodestra alla presidenza del Municipio X.(Com)