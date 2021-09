Giappone: premier Suga ottimista su annullamento stato d’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione pandemica in Giappone “sta migliorando”. Lo ha detto il primo ministro Yoshihide Suga ai giornalisti a New York, dove si è recato per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e al primo summit in presenza dell’alleanza Quad, composta anche da Stati Uniti, India e Australia. “La situazione si sta sicuramente mettendo per il meglio”, ha affermato Suga aggiungendo tuttavia che deciderà sulla rimozione dello stato d’emergenza solo dopo aver ascoltato “l’opinione degli esperti”. Il capo del governo di Tokyo ha ricordato come i contagi siano scesi a circa 3 mila al giorno, dopo il picco di 25 mila casi giornalieri raggiunto in estate. Una decisione sullo stato d’emergenza dovrebbe essere assunta nella giornata di domani, per poi essere formalizzata martedì in occasione della prossima riunione della task force governativa contro il coronavirus.(Git)